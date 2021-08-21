Экс-защитник «Динамо» перешёл в «Нефтехимик»

Защитник Никита Чичерин стал игроком «Нефтехимика», сообщается на официальном сайте Футбольной национальной лиги.



Последним клубом 31-летнего защитника был «Акрон», который он покинул этим летом. В прошлом сезоне Чичерин принял участие в 13 матчах Футбольной национальной лиги и забил один гол. Ранее Чичерин выступал за такие клубы, как «Динамо», «Химки», «Сибирь», «Волга», «Томь», «Енисей», «Крылья Советов», «Кубань», «Тамбов» и другие команды.



«Нефтехимик» в шести матчах набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является московское «Торпедо» (16). Сегодня, 21 августа, «Нефтехимик» проведёт матч 7-го тура ФНЛ с «Томью».

Новость по теме Андрей Мостовой рассказал о главной сложности игры в ФНЛ