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Экс-защитник «Динамо» перешёл в «Нефтехимик»

Экс-защитник «Динамо» перешёл в «Нефтехимик»
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Защитник Никита Чичерин стал игроком «Нефтехимика», сообщается на официальном сайте Футбольной национальной лиги.

Последним клубом 31-летнего защитника был «Акрон», который он покинул этим летом. В прошлом сезоне Чичерин принял участие в 13 матчах Футбольной национальной лиги и забил один гол. Ранее Чичерин выступал за такие клубы, как «Динамо», «Химки», «Сибирь», «Волга», «Томь», «Енисей», «Крылья Советов», «Кубань», «Тамбов» и другие команды.

«Нефтехимик» в шести матчах набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является московское «Торпедо» (16). Сегодня, 21 августа, «Нефтехимик» проведёт матч 7-го тура ФНЛ с «Томью».

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