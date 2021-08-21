«Нижний Новгород» взял в аренду нападающего «Рубина» Косарева

Нападающий «Рубина» Кирилл Косарев на правах аренды перешёл в «Нижний Новгород». Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022.



«Я ездил в Хорватию, провёл даже четыре товарищеских матча в составе команды, но в итоге с арендой что-то не срослось. А тут как раз я получил предложение от «Нижнего Новгорода». Казанский клуб был не против, да и я – только за!



Готовился к сезону с «Рубином» и в Хорватии, так что чувствую себя отлично! Да и к требованиям тренерского штаба привыкать не пришлось. Взял себе 11 номер. Он был свободен, а те номера, которые я хотел взять, уже оказались заняты.



Очень хочу помочь команде выполнить поставленную задачу. Буду стараться успевать и в обороне, и в атаке. Я нападающий, а значит, от меня ждут забитых мячей и голевых передач. Надо оправдывать оказанное доверие!» — цитирует Косарева пресс-служба «Нижнего Новгорода».

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