Роман Яремчук обратился к бывшему главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко

Нападающий сборной Украины и «Бенфики» Роман Яремчук поблагодарил Андрея Шевченко за совместную работу в национальной команде.



«Спасибо за всё, тренер. Спасибо за доверие, именно с вами я впервые почувствовал вкус больших побед и гимн страны при переполненных трибунах. Горжусь, что играл под вашим руководством», — написал Яремчук в своём «инстаграме».



Напомним, 31 июля Яремчук заключил контракт с «Бенфикой», рассчитанный на пять лет. Ранее сообщалось, что трансфер 25-летнего украинского футболиста обошёлся португальскому клубу в € 15 млн.



Ранее исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины после ухода Шевченко стал Александр Петраков. В сентябре сборная Украины проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Команда сыграет с Казахстаном и Францией. Матчи пройдут 1 и 4 сентября соответственно.

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