Сульшер: Варан соответствует образу классического игрока «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о защитнике Рафаэле Варане.



«Не секрет, что Рафаэль был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» 10 лет назад, но тогда стал игроком «Реала». Сэр Алекс Фергюсон общался с ним, трансфер был вероятен. С тех пор всё, что он делал на поле и за его пределами, говорило мне, что Варан соответствует образу классического игрока «Манчестер Юнайтед». И нам удалось убедить его примкнуть к нам. Думаю, он всё это время питал чувства к «Манчестер Юнайтед». Эти чувства всегда были взаимны», — приводит слова Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».



Варан с 2011 года защищал цвета «Реала», а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки. Летом 2021 года Варан перешёл в «Манчестер Юнайтед».

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