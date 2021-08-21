Сарвели прокомментировал слухи об интересе со стороны «Спартака» и «Локомотива»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели отреагировал на слухи об интересе со стороны «Спартака» и «Локомотива».



«Ходили разговоры, что меня хотели видеть в своих рядах «Локомотив» и «Спартак»? До меня ничего не дошло такого, думаю, это просто слухи.



Москва стоит на месте, никуда не уплывёт, не улетит. Мне в Поволжье хорошо, как и в любом другом городе, где есть хорошее футбольное поле. Уровень жизни у меня повысился, снимаю квартиру в пяти минутах от базы, которая гораздо лучше прежней.



Летом часто езжу на набережную, можно в кино сходить, с друзьями посидеть. Самое красивое место в Самаре — смотровая площадка, «Вертолётка», её сейчас реконструировали, можно погулять, очень красиво, раза четыре за год там был», — цитирует Сарвели «Матч ТВ».

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