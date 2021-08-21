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Агент Локателли: мы работали над трансфером в «Ювентус» полтора года

Агент Локателли: мы работали над трансфером в «Ювентус» полтора года
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Агент Стефано Кастельнуово, представляющий интересы полузащитника Мануэля Локателли, рассказал о переходе своего клиента из «Сассуоло» в «Ювентус».

«Честно говоря, мы работали над этим трансфером полтора года, а не два месяца. Фабио Паратичи хотел видеть Локателли в «Ювентусе» уже в прошлом сезоне, но переход состоялся только сейчас. Завершить трансфер стоимостью почти € 40 млн в такой тяжёлый момент для всех клубов мира было непросто.

Но я никогда не боялся, что эта сделка сорвётся. «Ювентус» всегда хотел заполучить Локателли, руководство было терпеливо во время переговоров. Мануэль желал попасть в «Ювентус» любой ценой, его приключение начинается сейчас. Он был вне себя от радости, когда подписал контракт, но вымотался. Ожидание было долгим», — приводит слова Кастельнуово Tuttosport.

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