Агент Локателли: мы работали над трансфером в «Ювентус» полтора года

Агент Стефано Кастельнуово, представляющий интересы полузащитника Мануэля Локателли, рассказал о переходе своего клиента из «Сассуоло» в «Ювентус».
«Честно говоря, мы работали над этим трансфером полтора года, а не два месяца. Фабио Паратичи хотел видеть Локателли в «Ювентусе» уже в прошлом сезоне, но переход состоялся только сейчас. Завершить трансфер стоимостью почти € 40 млн в такой тяжёлый момент для всех клубов мира было непросто.
Но я никогда не боялся, что эта сделка сорвётся. «Ювентус» всегда хотел заполучить Локателли, руководство было терпеливо во время переговоров. Мануэль желал попасть в «Ювентус» любой ценой, его приключение начинается сейчас. Он был вне себя от радости, когда подписал контракт, но вымотался. Ожидание было долгим», — приводит слова Кастельнуово Tuttosport.
- 21 августа 2021
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