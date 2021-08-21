«Милан» объявил о переходе Флоренци из «Ромы» на правах аренды

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци перешёл в «Милан» на правах аренды, сообщается на официальном сайте миланского клуба.

Арендное соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию возможного выкупа трансфера. Флоренци будет выступать за «Милан» под 25-м номером.

Напомним, Флоренци стал игроком основной команды «Ромы» в 2010 году. Контракт защитника с «Ромой» действует до 2023 года. В прошлом сезоне Флоренци на правах аренды выступал за «Пари Сен-Жермен», принял участие в 36 встречах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Алессандро Флоренци — чемпион Европы 2020 года в составе сборной Италии, а также обладатель Кубка и Суперкубка Франции в составе «ПСЖ».