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«Арсенал» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

«Арсенал» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
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Сегодня, 21 августа, состоится матч «Арсенал» — «Спартак». Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Спартак».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

Московский «Спартак» в 4 матчах набрал 6 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (3) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (10).

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