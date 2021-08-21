«Урал» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 21 августа, состоится матч «Урал» — «Динамо». Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Динамо».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).



Московское «Динамо» в 4 матчах набрало 9 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (1) — на 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (10).