«Уфа» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 21 августа, состоится матч «Уфа» — «Зенит». Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на центральном стадионе Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Зенит».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).



Санкт-петербургский «Зенит» в 4 матчах набрал 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (4) — на 11-м месте в таблице. Действующим чемпионом страны является «Зенит».