«Крылья Советов» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 21 августа, состоится матч «Крылья Советов» — «Сочи». Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Сочи».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).



«Сочи» в четырех матчах набрал 9 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (1) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (10).