Тренер «Енисея» — о судействе в матче со «СКА-Хабаровском»: это полный беспредел

Исполняющий обязанности главного тренера «Енисея» Виктор Тренёв прокомментировал работу судей в матче 7-го тура Футбольной национальной лиги с клубом «СКА-Хабаровск» (3:4).



«Какие тут могут быть комментарии, когда команда второй тур подряд доигрывает в восемь полевых? Контролировали первый тайм, по делу вели в счёте 2:0, но потом начались судейские решения. Я никогда судей старался не комментировать, но то, что сегодня происходило в их исполнении на поле, я считаю, это полный беспредел. Я надеюсь, соответствующие органы среагируют, потому что мы все говорим о развитии российского футбола.

Когда команда играет нормально, а против неё происходят такие вещи… Я считаю, это вообще недопустимо. Абсолютно сломана была игра. Даже если бы мы дотянули до ничьей или до победы, всё равно содержание игры ни нам, ни болельщикам не доставило бы удовольствия. Когда у тебя на два человека меньше, команде приходится только отбиваться, проявлять морально-волевые качества, характер. Но это же не то, за чем приходят болельщики на стадион. Работа двух коллективов не должна ломаться за счёт неквалифицированных действий арбитров», — приводит слова Тренёва пресс-служба «СКА-Хабаровска».