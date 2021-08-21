«Манчестер Сити» — «Норвич Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 21 августа, состоится матч «Манчестер Сити» — «Норвич Сити». Встреча 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Норвич Сити».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Помогать ему будут ассистенты Гарри Леннард и Саймон Лонг. Резервный рефери — Питер Бэнкс.



«Манчестер Сити» в 38 матчах набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Норвич Сити» в прошлом сезоне занял первое место в Чемпионшипе и вернулся в английскую Премьер-лигу спустя год после вылета.