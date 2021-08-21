«Манчестер Сити» — «Норвич Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Поделиться
Сегодня, 21 августа, состоится матч «Манчестер Сити» — «Норвич Сити». Встреча 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Норвич Сити».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Помогать ему будут ассистенты Гарри Леннард и Саймон Лонг. Резервный рефери — Питер Бэнкс.
«Манчестер Сити» в 38 матчах набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Норвич Сити» в прошлом сезоне занял первое место в Чемпионшипе и вернулся в английскую Премьер-лигу спустя год после вылета.
Комментарии
- 21 августа 2021
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:45
-
13:38
-
13:24
-
13:20
-
13:00
-
12:51
-
12:45
-
12:39
-
12:36
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
11:42
-
11:31
-
11:30
-
11:25
-
11:18
-
11:07
-
10:59
-
10:36
-
10:32
-
10:18
-
09:59
-
09:54
-
09:41
-
09:39
-
09:30
-
09:22
-
09:20
-
08:55
-
07:31
Партнерский контент