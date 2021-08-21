«Кристал Пэлас» — «Брентфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 21 августа, состоится матч «Кристал Пэлас» — «Брентфорд». Встреча 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Брентфорд».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Роберт Джонс.



«Кристал Пэлас» в 38 матчах набрал 44 очка и занял 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брентфорд» является новичком английской Премьер-лиги. В прошлом сезоне команда выступала в Чемпионшипе. Чемпионом Англии по итогам прошлого сезона стал «Манчестер Сити» (86).