«Лидс Юнайтед» — «Эвертон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 21 августа, состоится матч «Лидс Юнайтед» — «Эвертон». Встреча 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс Юнайтед» — «Эвертон».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Помогать ему будут ассистенты Эдвард Смарт и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Андре Марринер.
«Лидс Юнайтед» в 38 матчах набрал 59 очков и занял девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» в прошлом сезоне набрал 59 очков и занял десятое место. Чемпионом Англии по итогам прошлого сезона стал «Манчестер Сити» (86).
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