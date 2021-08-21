«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Уотфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 21 августа, состоится матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Уотфорд». Встреча 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Уотфорд».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Джон Брукс.



«Брайтон» в 38 матчах набрал 41 очко и занял 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Уотфорд» в прошлом сезоне занял второе место в Чемпионшипе и вышел в английскую Премьер-лигу. Чемпионом Англии по итогам прошлого сезона стал «Манчестер Сити» (86).