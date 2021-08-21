ЦСКА — «Ахмат»: Дзагоев попал в стартовый состав армейцев

Сегодня, 21 августа, состоится матч ЦСКА — «Ахмат». Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».
Команды определились со стартовыми составами:
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Ахметов, Мухин, Влашич, Эджуке, Чалов, Дзагоев.
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семёнов, Уциев, Нижич, Карапузов, Тимофеев, Уткин, Бериша, Харин, Конате.
Московский ЦСКА в 4 матчах набрал 6 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (6) — на девятом месте в таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (10).
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