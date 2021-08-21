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Садио Мане эффектным ударом отправил мяч в ворота «Бёрнли». Видео

Садио Мане эффектным ударом отправил мяч в ворота «Бёрнли». Видео
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В матче 2-го тура английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» встречается с «Бёрнли». Игра в эти минуты проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На 69-й минуте встречи защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд аккуратно протолкнул мяч в штрафную на свободного нападающего Садио Мане, который эффектно в касание пробил мимо голкипера «Бёрнли» Ника Поупа.

Видео гола Садио Мане

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Помогают ему ассистенты Даррен Кэнн и Марк Скоулз. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.

«Ливерпуль» в 38 матчах набрал 69 очков и занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» в прошлом сезоне набрал 39 очков и занял 17-е место в таблице. Чемпионом Англии по итогам сезона-2020/2021 стал «Манчестер Сити», набравший 86 очков.

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