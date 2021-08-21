«Ливерпуль» уверенно обыграл «Бёрнли» в домашнем матче АПЛ
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В матче 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимал «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 18-й минуте отличился нападающий Диогу Жота, откликнувшийся на навесную передачу греческого защитника Константиноса Цимикаса. Он замкнул навес точным ударом головой. Этот гол стал для него вторым за два тура английской Премьер-лиги.
На 69-й минуте встречи защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд аккуратно протолкнул мяч в штрафную на свободного нападающего Садио Мане, который эффектно в касание пробил мимо голкипера «Бёрнли» Ника Поупа.
«Ливерпуль» набрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бёрнли» (0) — на 17-м месте.
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- 21 августа 2021
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