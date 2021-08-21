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«Ливерпуль» уверенно обыграл «Бёрнли» в домашнем матче АПЛ

«Ливерпуль» уверенно обыграл «Бёрнли» в домашнем матче АПЛ
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В матче 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимал «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 18-й минуте отличился нападающий Диогу Жота, откликнувшийся на навесную передачу греческого защитника Константиноса Цимикаса. Он замкнул навес точным ударом головой. Этот гол стал для него вторым за два тура английской Премьер-лиги.

Видео гола Диогу Жоты

На 69-й минуте встречи защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд аккуратно протолкнул мяч в штрафную на свободного нападающего Садио Мане, который эффектно в касание пробил мимо голкипера «Бёрнли» Ника Поупа.

Видео гола Садио Мане

«Ливерпуль» набрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бёрнли» (0) — на 17-м месте.

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
21 августа 2021, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Жота – 18'   2:0 Мане – 69'
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