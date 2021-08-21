Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торино» — «Аталанта». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уфа» — «Зенит»: Клаудиньо выйдет в стартовом составе санкт-петербургского клуба

«Уфа» — «Зенит»: Клаудиньо выйдет в стартовом составе санкт-петербургского клуба
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Зенита» на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на центральном стадионе Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Зенит».

«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Алиев, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Жамалетдинов, Касинтура.

Запасные: Кузнецов, Кукушкин, Сухов, Никитин, Ботака-Иобома, Кротов, Голубев, Бауэр, Урунов, Бизоза, Милетич.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Ерохин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком.

Запасные: Одоевский, Бязров, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Азмун, Кузнецов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021