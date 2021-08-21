«Уфа» — «Зенит»: Клаудиньо выйдет в стартовом составе санкт-петербургского клуба

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Зенита» на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на центральном стадионе Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Зенит».
«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Алиев, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Жамалетдинов, Касинтура.
Запасные: Кузнецов, Кукушкин, Сухов, Никитин, Ботака-Иобома, Кротов, Голубев, Бауэр, Урунов, Бизоза, Милетич.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Ерохин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком.
Запасные: Одоевский, Бязров, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Азмун, Кузнецов.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).
- 21 августа 2021
-
17:17
-
17:09
-
17:00
-
16:53
-
16:48
-
16:30
-
16:26
-
16:23
-
16:15
-
16:08
-
16:06
-
15:51
-
15:44
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
15:12
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:47
-
14:39
-
14:30
-
14:22
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:45
-
13:38
-
13:24
-
13:20
-
13:00
-
12:51
-
12:45