«Уфа» — «Зенит»: Клаудиньо выйдет в стартовом составе санкт-петербургского клуба

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Зенита» на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на центральном стадионе Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Зенит».



«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Алиев, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Жамалетдинов, Касинтура.



Запасные: Кузнецов, Кукушкин, Сухов, Никитин, Ботака-Иобома, Кротов, Голубев, Бауэр, Урунов, Бизоза, Милетич.



«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Ерохин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком.



Запасные: Одоевский, Бязров, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Азмун, Кузнецов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).