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«Арсенал» — «Спартак»: Хлусевич забил ответный мяч

«Арсенал» — «Спартак»: Хлусевич забил ответный мяч
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Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич забил ответный мяч в ворота «Спартака» спустя пять минут после гола красно-белых.

Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Арсенал» в Туле. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Спартак».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогают ему ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

Московский «Спартак» в 4 матчах набрал 6 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (3) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (10).

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