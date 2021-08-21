«Спартак» упустил победу в матче с тульским «Арсеналом»

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» сыграл вничью со «Спартаком». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:1.

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе на 76-й минуте забил первый гол в матче с тульским «Арсеналом». Зелимхан Бакаев получил мяч на правом фланге у штрафной, где никто его не встретил. Обработав мяч, он технично навесил на Понсе, который здорово выпрыгнул и головой отправил мяч в правый нижний угол.

На 82-й минуте Даниил Хлусевич сравнял счёт. После навеса Сергея Ткачёва с углового к ближней штанге Урош Радакович головой сделал скидку к дальнему углу вратарской, где неприкрытый никем Хлусевич быстро обработал мяч и пробил с правой под перекладину.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогали ему ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).



Московский «Спартак» в пяти матчах набрал 7 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (4) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (10).