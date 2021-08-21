Гол 19-летнего Яковлева помог ЦСКА обыграть «Ахмат» в матче РПЛ

В Москве завершился матч 5-го тура РПЛ. ЦСКА принимал «Ахмат». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
Уже с 23-й минуты грозненцы играли в меньшинстве, две жёлтые карточки за полтайма получил Евгений Харин. Тем не менее открыть счёт хозяева смогли лишь на 71-й минуте, отличился 19-летний Владислав Яковлев, которому ассистировал Фёдор Чалов. А на 75-й минуте преимущество хозяев удвоил Чидера Эджуке, результативную передачу отдал Иван Обляков.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.
ЦСКА одержал уже вторую победу подряд. Москвичи набрали 9 очков и поднялись на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат», набрав 6 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице.
В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с «Зенитом», а «Ахмат» будет принимать «Арсенал».
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