Гол 19-летнего Яковлева помог ЦСКА обыграть «Ахмат» в матче РПЛ

В Москве завершился матч 5-го тура РПЛ. ЦСКА принимал «Ахмат». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Уже с 23-й минуты грозненцы играли в меньшинстве, две жёлтые карточки за полтайма получил Евгений Харин. Тем не менее открыть счёт хозяева смогли лишь на 71-й минуте, отличился 19-летний Владислав Яковлев, которому ассистировал Фёдор Чалов. А на 75-й минуте преимущество хозяев удвоил Чидера Эджуке, результативную передачу отдал Иван Обляков.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.

ЦСКА одержал уже вторую победу подряд. Москвичи набрали 9 очков и поднялись на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат», набрав 6 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице.

В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с «Зенитом», а «Ахмат» будет принимать «Арсенал».