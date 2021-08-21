Алексей Березуцкий: У Дзагоева всё великолепно

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итог матча 5-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0) и рассказал о самочувствии полузащитника команды Алана Дзагоева. Он вышел в стартовом составе, его заменили на 75-й минуте.
«У Дзагоева всё великолепно. Просто это его минута, когда обычно замена и происходит. Чтобы не было дополнительных травм.
Матч непростой. Простых в РПЛ не бывает. В первом тайме даже после удаления играли достаточно монотонно.
Моменты если и были, то только после стандартов, как и у соперника. Начали действовать активнее во втором тайме, но реально легче заиграли только после гола. «Ахмат» играл достаточно закрыто. Моменты создавались всё еще с трудом.
Яковлев в первую очередь очень активен в атаке. Активен во всех эпизодах, цепляется за мяч. Типичный форвард. С каждым месяцем и неделей надеемся на его прогресс. Тренерский штаб и я можем спокойно ему доверять все больше времени на поле», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 21 августа 2021
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