«Манчестер Сити» — «Норвич»: Эмерик Лапорт забил гол после углового

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги игрок «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт забил гол в ворота футбольного клуба «Норвич».

Гюндоган навесил с углового, мяч после рикошета отскочил к Лапорту, который аккуратно пробил в дальний нижний угол.

Встреча проходит в Манчестере на стадионе «Этихад». Главным арбитром встречи является Грэм Скотт (Оксфордшир). Ему помогают ассистенты Гарри Леннард, Саймон Лонг. Резервный судья матча — Питер Бэнкс.



До этого вратарь «Норвича» Тим Крул забил автогол в матче с «Сити».



Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус откликнулся на заброс в штрафную и прострелил во вратарскую площадь соперника. Бен Гибсон попытался вынести, но попал в Крула, а мяч после рикошета влетел в сетку ворот «Норвича».



После этого игроки «Сити» забили второй гол. Родри сделал длинную передачу по правому флангу, Жезус дошёл до лицевой и сильно прострелил во вратарскую, а мяч рикошетом от Грилиша влетел в сетку ворот «Норвича». Это первый гол Джека за «горожан».