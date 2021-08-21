Талалаев: игра «Ахмата» в матче с ЦСКА — это близко к максимуму наших возможностей

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча закончилась победой москвичей со счётом 2:0, а грозненцы с середины первого тайма играли в меньшинстве.

«ЦСКА обыграл по делу. Это объективно. Ошибки не нужны, о чём мы говорили. Даём бить из центральной зоны, плюс Эджуке должен обязательно страховаться центральным полузащитником или третьим центральным. Дали пробить.

А в остальном 70 минут мы отыграли и делали всё, что могли. На сегодняшний день это близко к максимуму наших возможностей. Я поблагодарил тех ребят, кто играл в стартовом составе. Сложно было бы играть более цельно, чем мы делали это сегодня вдесятером против одиннадцати», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.