Аджоев: «Арсенал» мог и должен был побеждать «Спартак»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча в Туле завершилась вничью 1:1.



«Спартак» есть «Спартак». Это большой клуб с великой историей, поэтому игры с ним всегда особенные. Несмотря на то, что мы первыми пропустили, «Арсенал» вполне мог рассчитывать на победу. По той игре, которая была сегодня, можно говорить, что мы недобрали два очка. Ничья это тоже неплохо, но могли и должны были побеждать. Думаю, можем занести этот матч себе в актив. Хорошая игра, были яркие моменты, возможности забить. Такой футбол доставляет удовольствие болельщикам", — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» сыграл вничью со «Спартаком». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:1.