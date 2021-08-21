«Манчестер Сити» — «Норвич»: Стерлинг забил четвёртый гол хозяев

В матче 2-го тура английской Премьер-Лиги игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг забил четвёртый гол в ворота футбольного клуба «Норвич».
Уокер сделал длинную передачу по флангу, Жезус ворвался в штрафную и прострелил в центр, а Стерлинг набежал и вколотил мяч в сетку.
Встреча проходит в Манчестере на стадионе «Этихад». Главным арбитром встречи является Грэм Скотт (Оксфордшир). Ему помогают ассистенты Гарри Леннард, Саймон Лонг. Резервный судья матча — Питер Бэнкс.
До этого вратарь «Норвича» Тим Крул забил автогол в матче с «Сити».
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус откликнулся на заброс в штрафную и прострелил во вратарскую площадь соперника. Бен Гибсон попытался вынести, но попал в Крула, а мяч после рикошета влетел в сетку ворот «Норвича».
После этого игроки «Сити» забили второй гол. Родри сделал длинную передачу по правому флангу, Жезус дошёл до лицевой и сильно прострелил во вратарскую, а мяч рикошетом от Грилиша влетел в сетку ворот «Норвича». Это первый гол Джека за «горожан».
На 64-й минуте Гюндоган навесил с углового, мяч после рикошета отскочил к Лапорту, который аккуратно пробил в дальний нижний угол.
- 21 августа 2021
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