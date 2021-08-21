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«Манчестер Сити» — «Норвич»: Стерлинг забил четвёртый гол хозяев

«Манчестер Сити» — «Норвич»: Стерлинг забил четвёртый гол хозяев
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В матче 2-го тура английской Премьер-Лиги игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг забил четвёртый гол в ворота футбольного клуба «Норвич».

Уокер сделал длинную передачу по флангу, Жезус ворвался в штрафную и прострелил в центр, а Стерлинг набежал и вколотил мяч в сетку.

Встреча проходит в Манчестере на стадионе «Этихад». Главным арбитром встречи является Грэм Скотт (Оксфордшир). Ему помогают ассистенты Гарри Леннард, Саймон Лонг. Резервный судья матча — Питер Бэнкс.

До этого вратарь «Норвича» Тим Крул забил автогол в матче с «Сити».

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус откликнулся на заброс в штрафную и прострелил во вратарскую площадь соперника. Бен Гибсон попытался вынести, но попал в Крула, а мяч после рикошета влетел в сетку ворот «Норвича».

После этого игроки «Сити» забили второй гол. Родри сделал длинную передачу по правому флангу, Жезус дошёл до лицевой и сильно прострелил во вратарскую, а мяч рикошетом от Грилиша влетел в сетку ворот «Норвича». Это первый гол Джека за «горожан».

На 64-й минуте Гюндоган навесил с углового, мяч после рикошета отскочил к Лапорту, который аккуратно пробил в дальний нижний угол.

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
21 августа 2021, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
5 : 0
Норвич Сити
Норидж
1:0 Крул – 7' (автогол)   2:0 Грилиш – 22'   3:0 Лапорт – 64'   4:0 Стерлинг – 71'   5:0 Марез – 84'
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