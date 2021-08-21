Соболев: был ли пенальти в ворота «Арсенала»? Не знаю

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал эпизод во втором тайме матча с «Арсеналом», когда судьи решили не назначать пенальти в ворота тульской команды.
«Был ли пенальти? Не знаю», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» сыграл вничью со «Спартаком». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:1.
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе на 76-й минуте забил первый гол в матче с тульским «Арсеналом». Зелимхан Бакаев получил мяч на правом фланге у штрафной, где никто его не встретил. Обработав мяч, он технично навесил на Понсе, который здорово выпрыгнул и головой отправил мяч в правый нижний угол.
На 82-й минуте Даниил Хлусевич сравнял счёт. После навеса Сергея Ткачёва с углового к ближней штанге Урош Радакович головой сделал скидку к дальнему углу вратарской, где неприкрытый никем Хлусевич быстро обработал мяч и пробил с правой под перекладину.
- 21 августа 2021
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