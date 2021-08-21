Рияд Марез забил пятый гол в ворота «Норвича»
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В матче 2-го тура английской Премьер-Лиги игрок «Манчестер Сити» Рияд Марез забил пятый гол в ворота футбольного клуба «Норвич».
Диаш из глубины сделал заброс в штрафную, Марез рванул в свободную зону, выскочил один на один и аккуратно пробил в нижний угол ворот.
Встреча проходит в Манчестере на стадионе «Этихад». Главным арбитром встречи является Грэм Скотт (Оксфордшир). Ему помогают ассистенты Гарри Леннард, Саймон Лонг. Резервный судья матча — Питер Бэнкс.
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