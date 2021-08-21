«Манчестер Сити» обыграл «Норвич» со счётом 5:0

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимал «Норвич». Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад». Главным арбитром встречи был Грэм Скотт. Ему помогали ассистенты Гарри Леннард, Саймон Лонг. Резервным судьёй был Питер Бэнкс.
Сначала вратарь «Норвича» Тим Крул забил автогол в матче с «Сити».
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус откликнулся на заброс в штрафную и прострелил во вратарскую площадь соперника. Бен Гибсон попытался вынести, но попал в Крула, а мяч после рикошета влетел в сетку ворот «Норвича».
После этого игроки «Сити» забили второй гол. Родри сделал длинную передачу по правому флангу, Жезус дошёл до лицевой и сильно прострелил во вратарскую, а мяч рикошетом от Грилиша влетел в сетку ворот «Норвича». Это первый гол Джека за «горожан».
На 64-й минуте Гюндоган навесил с углового, мяч после рикошета отскочил к Лапорту, который аккуратно пробил в дальний нижний угол.
Затем Уокер сделал длинную передачу по флангу, Жезус ворвался в штрафную и прострелил в центр, а Стерлинг набежал и вколотил мяч в сетку.
На 84-й минуте Диаш из глубины сделал заброс в штрафную, Марез рванул в свободную зону, выскочил один на один и аккуратно пробил в нижний угол ворот.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию.
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