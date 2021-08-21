«Манчестер Сити» обыграл «Норвич» со счётом 5:0

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимал «Норвич». Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад». Главным арбитром встречи был Грэм Скотт. Ему помогали ассистенты Гарри Леннард, Саймон Лонг. Резервным судьёй был Питер Бэнкс.

Видео гола Тима Крула

Сначала вратарь «Норвича» Тим Крул забил автогол в матче с «Сити».



Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус откликнулся на заброс в штрафную и прострелил во вратарскую площадь соперника. Бен Гибсон попытался вынести, но попал в Крула, а мяч после рикошета влетел в сетку ворот «Норвича».

Видео гола Джека Грилиша

После этого игроки «Сити» забили второй гол. Родри сделал длинную передачу по правому флангу, Жезус дошёл до лицевой и сильно прострелил во вратарскую, а мяч рикошетом от Грилиша влетел в сетку ворот «Норвича». Это первый гол Джека за «горожан».

Видео гола Эмерика Лапорта

На 64-й минуте Гюндоган навесил с углового, мяч после рикошета отскочил к Лапорту, который аккуратно пробил в дальний нижний угол.

Видео гола Рахима Стерлинга

Затем Уокер сделал длинную передачу по флангу, Жезус ворвался в штрафную и прострелил в центр, а Стерлинг набежал и вколотил мяч в сетку.

Видео гола Рияда Мареза

На 84-й минуте Диаш из глубины сделал заброс в штрафную, Марез рванул в свободную зону, выскочил один на один и аккуратно пробил в нижний угол ворот.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию.