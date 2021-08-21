Витория оценил игру Соболева и Ларссона в матче с «Арсеналом»
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал игру нападающих московской команды в матче 5-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».
«Что касается игры нападающих, Соболев хорошо вошёл в игру, несмотря на то, что были определённые проблемы. У Джордана, к сожалению, не было много моментов, чтобы себя показать. Все должны понимать, что в таком клубе, как «Спартак», нужно постоянно стараться играть и выкладываться на сто процентов», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» сыграл вничью со «Спартаком». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:1. В составе «Спартака» забил Эсекьель Понсе.
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