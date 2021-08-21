«Лидс» сыграл вничью с «Эвертоном»

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Лидс» принимал «Эвертон». Встреча проходила в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд». Главным арбитром встречи был Даррен Ингланд. Ему помогали ассистенты Эдвард Смарт и Эдриан Холмс. Резервным судьёй матча был Пандре Марринер.
На 30-й минуте нападающий «Эвертона» Калверт-Льюин реализовал пенальти. Он хлёстко пробил в угол — Меслье угадал, но спасти команду не сумел.
На 41-й минуте «Лидс» сравнял счёт. Бэмфорд дошёл до штрафной и сделал передачу в центр на ход Клиху. Поляк принял мяч, выскочил один на один и пробил аккуратно в угол.
На 50-й минуте Дукуре дошёл до штрафной и отдал пас на Грея, который накрутил Далласа и пробил точно в дальний нижний угол. «Лидс» вышел вперёд.
На 72-й минуте «ириски» сравняли счёт. Филлипс с фланга навесил в штрафную, Купер поборолся и сделал скидку на Рафаэла, который в касание пробил точно в дальний угол ворот.
«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча.
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