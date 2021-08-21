«Крылья Советов» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Сочи» на матч 5-го тура РПЛ.



«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Зиньковский, Глушенков, Сергеев.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Карпов, Кабутов, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Онугха, Сарвели, Цыпченко.



«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Барач, Родригу, Цаллагов, Юсупов, Попов, Ангбан, Барсов.



Запасные: Заболотный, Адамов, Маргасов, Маммана, Павлов, Колмаков, Жоаозиньо, Воробьёв.

Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Сочи».