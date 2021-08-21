«Алания» ушла от поражения в матче с «Велесом», в третий раз подряд отыгравшись с 0:2

В Домодедово на стадионе «Авангард» завершился один из центральных матчей 7-го тура ФНЛ. «Велес» принимал «Аланию», встреча закончилась со счётом 2:2.

Гости провалили начало матча. Уже на 2-й минуте Константин Кертанов вывел хозяев вперёд, а ещё через две минуты Аюб Бацуев удвоил преимущество «Велеса». Но «Алания» в итоге сумела отыграться, а в концовке едва не забила победный мяч.

На 19-й минуте Хетаг Хосонов реализовал пенальти, сократив отставание в счёте. А на 53-й минуте Абу-Саид Эльдарушев восстановил равновесие. В концовке обе команды создали достаточно моментов, чтобы забить, но не реализовали их. В компенсированное время Хосонов угодил в перекладину.

Примечательно, что «Алания» уже в трёх последних турах отыгрывается, уступая со счётом 0:2. Так было в матчах с «Кубанью» (3:2) и «Спартаком-2» (2:3).

«Алания» набрала 11 очков и поднялась на 8-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Велес», набрав 13 очков, занимает 5-е место.