Аяз Гулиев: особого настроя на матч со «Спартаком» не было

Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев подвёл итог матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 1:1. Ранее Гулиев на протяжении нескольких лет выступал за московский клуб.

«Не первый раз уже играю против «Спартака». Есть радостные эмоции, что всех своих встретил, кого долгое время не видел. Настраивались как на обычную игру, как против любого другого соперника. Особого настроя не было.

Зачем? Надо было не перегореть и правильно настроиться. Доволен тем, как сыграл сегодня? Это не моя задача — оценивать свою игру.

Да, много пропустил… Нужно потихоньку подходить: сначала был тайм, сейчас 70 минут. Дай бог, чтобы в следующей игре смог провести все 90 минут. Посмотрим, сначала надо правильно восстановиться. Больше никакие повреждения меня не беспокоят», — передаёт слова Гулиева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.