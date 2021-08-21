Витория отказался говорить о судействе матча «Арсенал» — «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория не стал комментировать спорные эпизоды матча с тульским «Арсеналом» (1:1).

«Судейство? Не видел моменты в повторе, о которых вы спрашиваете, а говорить, не зная наверняка, я не люблю», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» сыграл вничью со «Спартаком». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:1.



Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе на 76-й минуте забил первый гол в матче с тульским «Арсеналом». Зелимхан Бакаев получил мяч на правом фланге у штрафной, где никто его не встретил. Обработав мяч, он технично навесил на Понсе, который здорово выпрыгнул и головой отправил мяч в правый нижний угол.



На 82-й минуте Даниил Хлусевич сравнял счёт. После навеса Сергея Ткачёва с углового к ближней штанге Урош Радакович головой сделал скидку к дальнему углу вратарской, где не прикрытый никем Хлусевич быстро обработал мяч и пробил с правой под перекладину.