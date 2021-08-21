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Гулиев: у нас хорошие отношения с Карпиным, но после перерыва пока не думаю о сборной

Гулиев: у нас хорошие отношения с Карпиным, но после перерыва пока не думаю о сборной
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Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев ответил на вопрос о возможности вызова в сборную России.

«После долгого перерыва пока не думаю о сборной. Сейчас надо набирать форму и стараться помогать команде в каждом матче. Хочется ли в сборную? Каждый игрок хочет добиваться максимума.

Да, у нас хорошие отношения с Карпиным, но после назначения Валерия Георгиевича у нас разговора не было. Периодически можем поговорить: если встретимся или же по телефону», — передаёт слова Гулиева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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