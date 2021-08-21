Аяз Гулиев: слежу за «Спартаком» — это в любом случае не чужая мне команда

Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев признался, что продолжает следить за выступлениями своего бывшего клуба, московского «Спартака». Сегодня, 21 августа, «Арсенал» сыграл со «Спартаком» вничью (1:1) в матче 5-го тура РПЛ.

«О чём говорил с Джикией во время игры? Честно, не помню (смеётся). Нет, никаких эмоций — всё на позитиве. У нас не бывает по-другому.

Что касается судейства, во время игры были эмоции. Надо смотреть видео — там уже всё понятно будет.

Слежу за «Спартаком» — это в любом случае не чужая мне команда: там много моих друзей и знакомых. Но оценивать результаты не могу, болельщики ругают команду? Я же сейчас в другой команде — мне нет никакого смысла высказываться на эту тему», – передаёт слова Гулиева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.