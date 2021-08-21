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Аяз Гулиев: слежу за «Спартаком» — это в любом случае не чужая мне команда

Аяз Гулиев: слежу за «Спартаком» — это в любом случае не чужая мне команда
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Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев признался, что продолжает следить за выступлениями своего бывшего клуба, московского «Спартака». Сегодня, 21 августа, «Арсенал» сыграл со «Спартаком» вничью (1:1) в матче 5-го тура РПЛ.

«О чём говорил с Джикией во время игры? Честно, не помню (смеётся). Нет, никаких эмоций — всё на позитиве. У нас не бывает по-другому.

Что касается судейства, во время игры были эмоции. Надо смотреть видео — там уже всё понятно будет.

Слежу за «Спартаком» — это в любом случае не чужая мне команда: там много моих друзей и знакомых. Но оценивать результаты не могу, болельщики ругают команду? Я же сейчас в другой команде — мне нет никакого смысла высказываться на эту тему», – передаёт слова Гулиева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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