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Ларссон прокомментировал интерес со стороны других клубов

Ларссон прокомментировал интерес со стороны других клубов
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал результат матча с тульским «Арсеналом» (1:1) и информацию об интересе со стороны других клубов.

«Не могу назвать игру с «Арсеналом» хорошей. Что касается интереса других клубов, то я сосредоточен на игре за «Спартак», — передаёт слова Ларссона корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» сыграл вничью со «Спартаком». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 1:1.

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе на 76-й минуте забил первый гол в матче с тульским «Арсеналом». Зелимхан Бакаев получил мяч на правом фланге у штрафной, где никто его не встретил. Обработав мяч, он технично навесил на Понсе, который здорово выпрыгнул и головой отправил мяч в правый нижний угол.

На 82-й минуте Даниил Хлусевич сравнял счёт. После навеса Сергея Ткачёва с углового к ближней штанге Урош Радакович головой сделал скидку к дальнему углу вратарской, где неприкрытый никем Хлусевич быстро обработал мяч и пробил с правой под перекладину.

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