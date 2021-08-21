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«Зенит» упустил победу над «Уфой»

«Зенит» упустил победу над «Уфой»
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В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Уфа» сыграла вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Уфе и завершилась со счётом 1:1.

Нападающий «Зенита» Малком забил быстрый гол. На 10-й минуте Ярослав Ракицкий сделал шикарный заброс со своей половины поля в чужую штрафную. Там Малком подхватил мяч и легко переиграл вратаря, ударив низом.

Форвард «Уфы» Хамид Агаларов сравнял счёт после ошибки защитников гостей. После не самого удобного паса Вячеслава Караваева Вильмар Барриос потерял мяч у линии штрафной. Агаларов его получил в середине штрафной и метров с одиннадцати переиграл вратаря низом.

Встреча проходила на центральном стадионе Уфы. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогали ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

Петербургский «Зенит» в пяти матчах набрал 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (5) — на 11-м месте в таблице. Действующим чемпионом страны является «Зенит».

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
21 августа 2021, суббота. 18:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Малком – 10'   1:1 Агаларов – 73'
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