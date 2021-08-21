«Зенит» упустил победу над «Уфой»

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Уфа» сыграла вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Уфе и завершилась со счётом 1:1.

Нападающий «Зенита» Малком забил быстрый гол. На 10-й минуте Ярослав Ракицкий сделал шикарный заброс со своей половины поля в чужую штрафную. Там Малком подхватил мяч и легко переиграл вратаря, ударив низом.

Форвард «Уфы» Хамид Агаларов сравнял счёт после ошибки защитников гостей. После не самого удобного паса Вячеслава Караваева Вильмар Барриос потерял мяч у линии штрафной. Агаларов его получил в середине штрафной и метров с одиннадцати переиграл вратаря низом.



Встреча проходила на центральном стадионе Уфы. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогали ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).



Петербургский «Зенит» в пяти матчах набрал 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (5) — на 11-м месте в таблице. Действующим чемпионом страны является «Зенит».