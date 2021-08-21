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«Мальорка» в большинстве обыграла «Алавес»

«Мальорка» в большинстве обыграла «Алавес»
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В матче 2-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Алавес» принимал «Мальорку». Встреча проходила в Витории на стадионе «Мендисорроса». Главным арбитром встречи был Алехандро Муньис Руис. Ему помогали ассистенты Маркос Сердан и Игнасио Алонсо. Резервным судьёй был Хайме Руис Альварес.

На 66-й минуте матча защитник «Алавеса» Рубен Дуарте был удалён за получение второй жёлтой карточки.

Видео удаления Рубена Дуарте.

Дуарте во время борьбы за мяч в центре поля ударил сзади по ногам игрока «Мальорки». Судья, не мешкая, полез в карман и показал нарушителю вторую жёлтую карточку.

Видео гола Фер Ниньо.

На 80-й минуте нападающий «Мальорки» Фер Ниньо забил гол с передачи Сальва Севильи. Севилья сделал отдал длинный пас, находясь на своей половине поля. Ниньо зацепился за него, перекинул вышедшего из ворот голкипера, после чего побежал к мячу, укрывая его от ног защитника «Алавеса».

Испания - Примера. 2-й тур
21 августа 2021, суббота. 18:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 1
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1 Ниньо – 80'
Удаления: Дуарте – 66' / нет
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