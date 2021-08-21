«Монако» дома проиграл «Лансу», Головин получил красную карточку

В матче 3-го тура французской Лиги 1 «Монако» проиграл «Лансу». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Фонвьее (Монако) и завершилась со счётом 0:2.
На 51-й минуте счёт открыл Иньятиус Ганаго, ему ассистировал Жонатан Клосс. Спустя десять минут красную карточку получил полузащитник «Ланса» Шейк Умар Дукур. На 86-й минуте за грубый фол против Симона Банзы был удалён российский полузащитник монегасков Александр Головин. Это вторая прямая красная карточка Головина в матчах за «Монако» — первую он получил в матче сезона-2018/2019 с «Лионом» (0:3).
В добавленное время «Ланс» забил второй мяч — отличился Банза, голевую передачу отдал Пшемыслав Франковски.
«Монако» в трёх матчах набрал 1 очко и занимает 16-е место в таблице Лиги 1. «Ланс» (5) — на четвёртом месте.
- 21 августа 2021
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