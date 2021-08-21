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«Динамо» обыграло «Урал» и вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ

«Динамо» обыграло «Урал» и вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ
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В Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» завершился матч 5-го тура РПЛ. «Урал» принимал «Динамо».
Встреча закончилась победой гостей с минимальным счётом, единственный мяч ещё на 19-й минуте забил Константин Тюкавин. Вскоре после этого «Урал» ещё и остался в меньшинстве. Эрик Бикфалви получил две жёлтые карточки в течение двух минут.

«Динамо» набрало 12 очков и поднялось на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал», набрав одно очко, остаётся на последнем месте в турнирной таблице. Отметим, что екатеринбуржцы по ходу сезона уже сменили главного тренера, команду возглавил Игорь Шалимов.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Урал» — «Динамо».

В следующем туре «Динамо» будет принимать «Локомотив», а «Урал» встретится с «Ростовом».

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
21 августа 2021, суббота. 18:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 19'
Удаления: Бикфалви – 32' / нет
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