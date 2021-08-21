«Атлетик» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 21 августа, состоится матч «Атлетик» — «Барселона». Встреча 2-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Барселона».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. Помогать ему будут ассистенты Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери — Иван Муньос Перес.



«Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги сезона-2020/2021. «Атлетик» в прошлом сезоне набрал 46 очков и занял 10-е место. Чемпионом Испании по итогам прошлого сезона стал «Атлетико Мадрид» (86).

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