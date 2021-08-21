39-летний Павлюченко оформил покер в матче ФНЛ-2

«Знамя» из Ногинска в матче 6-го тура ФНЛ-2 группы 3 принимало «Коломну». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:3, а главным героем матча стал бывший форвард «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко. 39-летний нападающий оформил покер, отличившись дважды в первом и втором таймах. Ещё один мяч в составе победителей забил Артём Чемагин.

У «Коломны» дублем отметился Шостак Сергеевич, ещё один мяч забил Вячеслав Шакир.

В нынешнем сезоне Павлюченко принял участие в двух матчах и забил четыре мяча. «Знамя» после этой победы поднялось на 8-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Коломна» занимает 9-е место, набрав три очка.

Ранее гол Павлюченко вывел «Знамя» в элитный раунд Кубка России.