Семак: игра с «Уфой» складывалась хорошо, но после ошибки она стала нервной

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча с «Уфой» (1:1).

«Игра складывалась достаточно хорошо для нас — и забить смогли, и в обороне играли хорошо — это то, что касается первого тайма. Во втором тайме ошиблись, и эта ошибка привела к пропущенному мячу. Игра, естественно, изменилась, стала нервной. К сожалению, те моменты, которые у нас были, мы не реализовали и не смогли сегодня победить. Будем готовиться к следующим матчам», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Уфа» сыграла вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Уфе и завершилась со счётом 1:1.

Петербургский «Зенит» в пяти матчах набрал 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (5) — на 11-м месте в таблице.