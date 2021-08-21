Агент Головина — об удалении: Саша полностью отдаётся борьбе, решение судей спорное

Олег Артёмов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался об удалении своего клиента в матче 3-го тура Лиги 1 с «Лансом». Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу «Ланса».

«Не хочется обсуждать решения арбитров, хотя вопросы по этому эпизоду есть. В любом случае всё это следствие того, что Саша полностью отдаётся борьбе, бьётся за результат. Старается выжать максимум из себя. Бывает, что эмоции перехлёстывают, хотя, повторю, в данном случае решение судей как минимум спорное», — сказал агент футболиста корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Это вторая прямая красная карточка Головина в матчах за «Монако» — первую он получил в матче сезона-2018/2019 с «Лионом» (0:3).

«Монако» в трёх матчах набрал 1 очко и занимает 16-е место в таблице Лиги 1. «Ланс» (5) — на четвёртом месте.