Семак объяснил, почему Азмун не вышел в старте «Зенита» на матч с «Уфой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему нападающий Сердар Азмун начал матч с «Уфой» (1:1) на скамейке запасных.
«Почему Азмун не попал в стартовый состав? Я уже говорил перед игрой: потому что у него проблемы, он не тренировался и его участие в игре было под вопросом. Поэтому он и не вышел с первых минут», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Уфа» сыграла вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Уфе и завершилась со счётом 1:1. Нападающий «Зенита» Малком забил быстрый гол. На 10-й минуте Ярослав Ракицкий сделал шикарный заброс со своей половины поля в чужую штрафную. Там Малком подхватил мяч и легко переиграл вратаря, ударив низом.
Форвард «Уфы» Гамид Агаларов сравнял счёт после ошибки защитников гостей. После не самого удобного паса Вячеслава Караваева Вильмар Барриос потерял мяч у линии штрафной. Агаларов его получил в середине штрафной и метров с 11 переиграл вратаря низом.
- 21 августа 2021
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