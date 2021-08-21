Хлусевич: ничья со «Спартаком» — скорее приобретение, но мы могли побеждать

Полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 1:1. Хлусевич стал автором гола «Арсенала».
«Если смотреть на наши предыдущие матчи, то ничья со «Спартаком» — это скорее приобретение, а не потеря. Но мы могли побеждать: было очень много моментов, в частности, у меня. Надо было реализовывать шансы, но в этом и заключается класс игрока.
В моменте с пропущенным голом не хватило концентрации. Разбирать гол — это не моё дело. Тренерский штаб проанализирует и расскажет, где мы ошиблись.
Болельщиков было не так много, но поддержка ощущалась. В Туле великолепные болельщики! Я второй год играю в Премьер-Лиге — с поддержкой никогда не было проблем. Спасибо им большое!
Мы все вместе смотрели ролик: внимательно слушали, что хотят донести до нас болельщики. Мы согласны с ними: надо набирать очки. Мы — команда с большими амбициями.
Что касается забитого мяча, это заслуженный гол, ведь у меня было много моментов. Мы наигрывали на тренировках угловые: пошла хорошая подача, а мне удалось завершить. Доволен!
Рад был увидеть знакомых из «Спартака» — с некоторыми ребятами играли вместе больше года. Мы уже как одна большая семья: тепло пообщались до разминки, даже задержался (смеётся). Всегда хочется побеждать, но победила дружба», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 21 августа 2021
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